¿Se reconciliaron o todo fue prensa? El video que lanzaron Lourdes Fernández y Lissa Vera

Con la leyenda " hermandad", Lourdes Fernández de Bandana compartió un video en sus historias de Instagram, donde se la vio muy cercana y de buen humor junto a Lissa Vera, con quien -teóricamente- estaban distanciadas, en medio de un pleito por la denuncia de Lissa a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes.

Lo cierto es que, en las últimas horas, las artistas se dejaron ver como si tal pelea no existiera: "Todo el mundo se pregunta cómo Lissa y Lourdes están perteneciendo a un mismo grupo", comienza diciendo la joven que hace algunas semanas fue secuestrada por su exnovio.

Con muecas y mostrándose divertidas, Lissa acota: "Ahora tengo la cara mejor". Luego, Lourdes agrega: "Fingimos coherencia, fingimos coherencia", lo que causó incertidumbre en sus fanáticos y la seria pregunta de si verdaderamente se pelearon o si todo parte de una movida de marketing por el show que tenían este domingo por la noche.

Cabe señalar que, en el cierre del fin de semana, las Bandana dieron un show especial y muy esperado por el festejo de sus 25 años, en el marco de la fiesta L.A.T.M. +35. Este evento se realizó en el boliche Moscu Costanera, ubicado en la Avenida Costanera Rafael Obligado, en la Ciudad de Buenos Aires.

El grupo quedó conformado también por Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, mientras que Ivonne Guzmán -actual cantante de La Delio Valdez- mantuvo su postura de no retornar a Bandana.

Lourdes Fernández anunció una cirugía en medio del regreso de Bandana

En la previa al regreso de Bandana, Lourdes Fernández habló públicamente sobre su estado de salud y aseguró que está próxima a someterse a una intervención quirúrgica.

La cantante, que se preparaba para reencontrarse con el público junto a la icónica banda pop argentina, confirmó que afronta el proceso con calma y contención emocional, luego del escándalo que la tuvo como protagonista a ella y a su ex, Leandro García Gómez, quien fue detenido y acusado de privación ilegítima de la libertad.

Consultada sobre cómo se encuentra en este momento previo a la operación, Lourdes explicó con claridad el procedimiento que deberá enfrentar. “Me opero, me hago una histerectomia que es que me extraen el útero y los ovarios. Más todo lo que pasó y bueno, pero bien acompañada, así que muy bien”, expresó, dando a entender que atraviesa una etapa delicada, pero contenida.

Además, Lourdes reconoció el respaldo de sus compañeras de Bandana, a quienes define como un sostén emocional en este tramo de su vida. “La verdad que las chicas, las chicas, o sea fue más que evidente que estuvieron presentes. Mi familia”, destacó, dejando en claro que el reencuentro con el grupo llegó en un momento significativo.

