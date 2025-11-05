¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Jardineritos de un Mitaí Roga visitaron como angelitos una comisaría en Corrientes

Los niñitos fueron recibidos por los Policías y el propio jefe de la dependencia, quienes los agasajaron
 

Por El Litoral

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 19:50

Un grupo de niños del Mitaí Roga del barrio Doctor Montaña, en conmemoración con la celebración por el Día de Todos los Santos, visitaron instituciones cercanas, entre ellas la Comisaría 14° Urbana, donde fueron recibidos por el propio jefe de la dependencia.


 Los pequeños que asisten al Centro de Desarrollo Infantil (CDI) N° XIV, se vistieron con atuendos de angelitos por la celebración de los Angeles Somos y en la dependencia policial fueron agasajados por los uniformados.


Se trata de una tradición correntina que se celebra en esta fecha del año, donde los niños ataviados de ángeles recorren casas, comercios e instituciones para pedir bendiciones y recibir golosinas. 


El CDI o Mitaí Roga se enfoca en el cuidado integral de los chicos que pueden asistir desde los 45 días de vida hasta los 4 años. 
 

