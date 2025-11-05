Jardineritos de un Mitaí Roga visitaron como angelitos una comisaría en Corrientes

Un grupo de niños del Mitaí Roga del barrio Doctor Montaña, en conmemoración con la celebración por el Día de Todos los Santos, visitaron instituciones cercanas, entre ellas la Comisaría 14° Urbana, donde fueron recibidos por el propio jefe de la dependencia.

Los pequeños que asisten al Centro de Desarrollo Infantil (CDI) N° XIV, se vistieron con atuendos de angelitos por la celebración de los Angeles Somos y en la dependencia policial fueron agasajados por los uniformados.

Se trata de una tradición correntina que se celebra en esta fecha del año, donde los niños ataviados de ángeles recorren casas, comercios e instituciones para pedir bendiciones y recibir golosinas.



El CDI o Mitaí Roga se enfoca en el cuidado integral de los chicos que pueden asistir desde los 45 días de vida hasta los 4 años.

