Nuevo acceso de puertos y capacidad de hasta 640 contenedores, las obras en zona portuaria

Inició la ampliación de la zona portuaria de la ciudad de Corrientes, esta semana el frente que da a la avenida Avenida Costanera General San Martín quedó completamente vallada. Fuentes oficiales señalaron a El Litoral que se trata de las obras en el nuevo acceso de puertos, que incluye otros trabajos como la duplicación de acopio de containers que pasa de 380 a 640.

Las obras llevadas adelante por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, habían sido anunciadas el año pasado y fue recién esta semana que la antigua fachada del puerto de Corrientes quedó completamente cubierto por una media sombra. En el lugar comenzaron con la remoción de suelo por lo que se encuentra prohibido el paso por las veredas.

El director de Planificación y Obras de la provincia, arquitecto José Matzner brindó detalles a El Litoral sobre los trabajos a realizar: “A corto plazo iniciaremos las obras en el nuevo acceso de puertos. Vamos a hacer la totalidad del piso de la zona primaria y secundaria. Sectores de acopio de containers y circulación de equipos”.

En el sector que se encuentra sobre Avenida Costanera General San Martín frente a la plazoleta Almirante Brown, un muro fue derribado para el inicio de las obras. A unos pocos metros se puede observar otro sector cerrado en el acceso de la aduana (frente a Arca).

Estos trabajos tienen que ver con el nuevo acceso a la sección de puertos, que es específicamente para la entrada de vehículos pequeños y peatones. Mientras que el ingreso de camiones seguirá por calle Mendoza como hasta el momento.

Sobre las obras ya realizadas en el lugar, el arquitecto señaló que: “Estamos ampliando la zona primaria. Mejoramos la iluminación y se instalaron cámaras de seguridad. Se reaccionaron sectores de servicios para el personal (grueros)”.

“Se duplica y más la capacidad de acopio de containers al final de los trabajos. Hoy hay aproximadamente 380, con las obras llegaremos a una capacidad de 640 contenedores”, explicó a este medio Matzner.

Las obras están incluidas en el paquete anunciado por la provincia para la ampliación de la zona primaria aduanera del puerto de Corrientes para fortalecer la infraestructura logística y mejorar la eficiencia de la salida de la producción correntina al exterior.

