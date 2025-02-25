Se desató un feroz incendio en el club Hípico de Santa Catalina

Ante las altas temperaturas y la prohibición de quema en toda la provincia, en horas de la siesta de este martes, se desató un incendio de monte nativo en el Club Hípico Santa Catalina en Corrientes. Las llamas se propagaron rápidamente arrasando con gran parte de la vegetación, pero al cabo de una hora los bomberos lograron combatirlo. Se consumieron aproximadamente tres hectáreas.

Aún se desconocen las causas que desataron las llamas que alcanzaron a quemar la vegetación. El personal de guardia de bomberos fue alertado cerca de las 14 por la brigada de Riachuelo que acudieron al lugar para combatir el fuego antes de que se propague.

Gentileza Bomberos Voluntarios

El comandante de bomberos, Daniel Bertorello, señaló a El Litoral que: “Hubo un incendio en el club Hípico de Santa Catalina en la parte de monte nativo así que procedimos a sofocarlo. Se quemó tres hectáreas aproximadamente”.

Gentileza Bomberos Voluntarios

Con tareas de contención y sofocamiento de llamas, las brigadas trabajaron en el lugar hasta que lograron controlar el fuego.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que no se reportaron víctimas ni daños materiales.

