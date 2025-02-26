Sube un 70% el estacionamiento medido en Corrientes: cuáles son los nuevos precios

Marzo llega con un nuevo incremento en el estacionamiento medido en la ciudad de Corrientes y con la vuelta del estacionamiento medido a partir del próximo miércoles 5 de marzo las tarifas del estacionamiento medido en la ciudad de Corrientes tendrán un aumento del 70%. El costo pasará de $300 a $500 para los vehículos radicados en la ciudad con patente al día.

Mientras que para aquellos radicados en la ciudad pero que adeudan el impuesto automotor pasarán de costar $450 a $750 y para aquellos que no estén radicados en la capital correntina el monto pasa de $600 a $1000 casi duplicando el valor.

gentileza

La medida comenzará a aplicarse luego del fin de semana largo de carnaval y con el comienzo de las clases, los correntinos y turistas deberán costear los nuevos montos.

Hasta el momento el valor de la hora de estacionamiento medido para vehículos particulares y utilitarios no radicados en la ciudad era de $600 la hora, mientras los que sí se encontraban radicados y estén con el impuesto de patente al día pagaban la mitad, es decir $300. Finalmente, para los vehículos que estaban radicados pero no se encontraban al día con el impuesto automotor pagaban $450.