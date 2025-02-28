Temperaturas extremas: por segunda semana continúa la ola de calor en Corrientes

Las temperaturas altas permanecen en la ciudad de Corrientes, y esta vez, se pronostica que por segunda semana continuará la ola de calor. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta por temperaturas y se espera que durante el inicio de semana las máximas se eleven aún más al menos hasta el próximo jueves.

Los pronósticos anticipan que durante este sábado y domingo la temperatura rondaría entre los 25ºC y los 36ºC dando continuidad a la ola de calor que inició el fin de semana pasado.

Sin embargo, para el lunes las máximas y mínimas son aún más altas, se espera que las temperaturas superen los 40ºC y las más bajas registren hasta 28ºC.

SMN

Teniendo en cuenta el último informe agrometeorológico del Inta basados en los datos del SMN, señalaron que: “Sobre la mayor parte del norte argentino se espera que continúen las elevadas temperaturas con vientos del norte y buena insolación. Podrían registrarse valores que superarían los 40 °C”.

“A principios de la semana siguiente se espera que continúen las condiciones de ambiente muy caluroso y húmedo sobre el norte argentino. Podrían continuar registrándose temperaturas superiores a los 40 °C”, detallaron.

(VT)

