Quemaron basura y el fuego casi llega a una escuela

Un incendio provocado por la quema de basura alarmó a los vecinos del barrio Doctor Montaña, en la ciudad de Corrientes y mantuvo en vilo a los vecinos. El fuego se propagó rápidamente en la madrugada del miércoles y estuvo a punto de alcanzar las instalaciones de la Escuela Secundaria "René Favaloro", según señalaron a este medio.

Las llamas se originaron debido a la acción de algún vecino que prendió fuego una cantidad de residuos en las inmediaciones del predio escolar. La cercanía del fuego con la escuela y un jardín de infantes generó aún más temor entre los residentes del barrio.



"Alguno prendió fuego y todo el predio está amarillo, se irá propagando por todo el lugar", comentó un vecino en un grupo de whatsapp un vecino preocupado por la situación.



Si bien se había solicitado la presencia de los bomberos, las brigadas se encontraban trabajando en otro incendio en la zona del Puente Negro. Sin embargo, la autobomba fue enviada de inmediato al barrio Doctor Montaña para controlar el siniestro y evitar que las llamas alcanzaran los edificios escolares.



"La gente no puede ser más irresponsable", lamentó uno de los testigos del hecho, destacando la necesidad de mayor conciencia y precaución para prevenir situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas y las instituciones educativas.

