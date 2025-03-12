Principio de incendio en un reconocido comercio correntino

Se generó un principio de incendio en un reconocido comercio de Corrientes. El hecho se registró durante la madrugada del miércoles y generó preocupación en una cadena de panaderías ubicada en plena peatonal Junín. El incidente ocurrió pasadas las 00, cuando personal de guardia fue alertado por el sistema de emergencias 911 sobre la presencia de humo en el lugar.



Los bomberos voluntarios acudieron al comercio ubicado por Junín al 1240, para controlar la situación. Según informaron, el origen del humo se debió a residuos acumulados en el sector de panadería.



"Cuando limpian los hornos quedan migas, cáscaras de pan, y las ponen en un balde. Estos restos levantaron temperatura y salía mucho humo", explicaron a este medio.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores.



"El sector de panadería quedó completamente lleno de humo, pero no hubo cortocircuito ni llamas", detallaron.



Rápidamente el humo fue controlado y no pasó a mayores.