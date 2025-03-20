Cinco barrios capitalinos contarán con iluminación led

Trabajan en la instalación de luminarias led en diversos barrios de la ciudad. Los beneficiados son los correntinos que residen en el 17 de Agosto, Lomas, San Ignacio, Santa Rita y Fray José de la Quintana. Esta modernización del sistema de iluminación mejora la seguridad de los vecinos y contribuye a reducir el consumo energético.

Las nuevas luces led brindan mayor visibilidad en las calles y plazas, lo que se traduce en más seguridad para todos los vecinos. Este tipo de iluminación permite un importante ahorro en el consumo eléctrico, siendo una alternativa sustentable y eficiente.

“Avanzamos con la instalación de luces LED en los barrios Lomas, 17 de Agosto, San Ignacio, Santa Rita y Fray José de la Quintana. Así, los vecinos cuentan con mayor seguridad y reducimos el consumo en nuestra”, señalaron ayer en las redes sociales del Municipio.

Por otra parte, el barrio San José está siendo escenario de una importante obra que contempla la construcción de 55 cuadras de cordón cuneta, facilitando así el escurrimiento del agua de lluvia y mejorando la transitabilidad de las calles. Esta mejora es clave para evitar anegamientos y deterioro de las arterias en días de intensas lluvias, beneficiando a peatones y conductores por igual.

En paralelo, en los barrios Popular, Popular Norte, 9 de Julio, San Gerónimo, San Roque Este, Galván y San Marcelo se están ejecutando trabajos complementarios que incluyen desagües, enripiado e instalación de iluminación led para mejorar la iluminación en el ejido urbano.

