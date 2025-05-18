¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lluvia en Corrientes
Alerta

La intensa lluvia en Corrientes anegó las calles de la ciudad

La provincia está bajo alerta por tormentas intensas. A las 9.30 de este domingo se registraron 45 mm de lluvia.

Por El Litoral

Domingo, 18 de mayo de 2025 a las 09:50
Gentileza: Hipólito Yrigoyen, entre Padre Borgatti y Don Bosco

La ciudad Corrientes amaneció este domingo con una tormenta que anegó varias calles.  

En el barrio Camba Cúa el agua inunda las calles. Sobre Hipólito Yrigoyen, entre Padre Borgatti y Don Bosco, el nivel del agua empezó a cubrir los autos estacionados en la zona.

El anegamiento también se registró en inmediaciones de calles Hipólito Yrigoyen y Velez Sarsfield, donde el sistema de desagüe se vió superado la lluvia caída.

 

Cabe recordar que la provincia se encuentra bajo alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes para este domingo. Además, se espera un marcado descenso de temperatura luego de tener máximas superiores a los 30°C.

Hasta las 13, se registró la caída de 56 mm, de los cuales 35 mm fueron en 15 minutos.

Gentileza: Hipólito Yrigoyen, entre Padre Borgatti y Don Bosco

Gentileza: Hipólito Yrigoyen y Velez Sarsfield

Gentileza: Hipólito Yrigoyen y Velez Sarsfield

 

