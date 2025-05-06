Con la presencia de más de 70 empresas, Corrientes fue sede del Congreso de Turismo

La ciudad de Corrientes fue epicentro del 9° Congreso de Turismo & Workshop del Litoral con una gran participación de firmas líder, agencias y comercios relacionados a la actividad turística a nivel regional y nacional.

Junto al gobernador Gustavo Valdés, el intendente Eduardo Tassano acompañó la agenda que también incluyó la presentación de Corrientes como destino turístico, la firma de un convenio y la visita a una nueva plaza hotelera.

“Todo esto forma parte del desarrollo turístico de la ciudad, que está teniendo un importante crecimiento en los últimos años. Hoy Corrientes es una ciudad turística afianzada en el norte argentino y este evento avala esa condición”, remarcó el jefe comunal. De la misma forma, destacó que la actividad genera un impacto positivo en la economía, generando ingresos en hoteles, restaurantes, emprendedores y otros.

En la ocasión , el intendente hizo un repaso de las medidas implementadas en los últimos años en conjunto con el gobierno provincial: “Desde el primer día de gobierno nos propusimos generar valor agregado a la ciudad, buscar el desarrollo económico a través del turismo. Nos apoyamos en la historia de Corrientes, sus bellezas naturales, sus eventos tradicionales, y generamos una interacción de trabajo con el sector privado”, mencionó Tassano.

Como resultado, por ejemplo, se incrementaron los días promedio de estadía de visitantes, de uno a dos a cuatro o cinco, y se mantiene un alto porcentaje de ocupación hotelera todo el año, cercano al 100%.

AGENDA

Las actividades comenzaron a las 14 en el Centro de Convenciones con charlas y talleres hasta las 17, contando con la presentación de grandes nombres de la industria. En tanto, a las 17 inició el Workshop del Litoral, con más de 70 empresas y agencias de toda la región. Fueron invitados además colegios locales, universidades y municipios.

Más tarde, en el mismo lugar, se concretará la firma de un convenio entre la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo - FAEVYT- y el Ministerio de Turismo de la Provincia para la adhesión al Registro Nacional de Agencias de Viajes.

También hubo ronda de negocios y reconocimientos a prestadores locales. A su vez, como broche de oro, en la noche se llevará adelante el primer recorrido formal con autoridades en el Hotel Marriott Corrientes. Esta imponente obra será habilitada próximamente.

