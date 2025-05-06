El paro de colectivos afecta a todas las líneas en Corrientes

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), ratificó para este martes la medida de un paro nacional en reclamo de mejoras salariales. La decisión se extenderá por 24 horas y afectará el servicio de transporte urbano en gran parte del país y en la ciudad de Corrientes.

En capital todas las líneas de la UTA, confirmaron este lunes que se adherían a la medida. Sin embargo la empresa de Transporte Miramar había informado que sus servicios funcionarían con normalidad a partir de las 08:00, pero en los últimos minutos decidieron sumarse al paro.

La huelga fue ratificada por la UTA a nivel nacional tras una fallida reunión en la Secretaría de Trabajo, donde no se logró un acuerdo entre las cámaras empresariales del transporte y el gremio. Desde el sindicato calificaron la situación como crítica y reiteraron su reclamo para elevar el salario básico de los choferes de $1,2 millones a $1,7 millones. Por su parte, el Gobierno nacional intentó mediar sin éxito y tildó a la protesta de “extorsiva”.

En Corrientes, el titular local de la UTA, José Luis Sabao, confirmó que el paro se mantiene firme durante este martes, por lo que gran parte del transporte urbano está paralizado.

En una entrevista con radio Sudamericana, Sabao señaló que “los compañeros de la empresa Miramar no deberían salir porque es un reclamo de todos y es justo”, resaltando que en Corrientes “se informó a la Subsecretaría de Trabajo para que corra vista a las empresas, con el debido tiempo”. “Ni el trabajador ni el usuario es culpables, sino el Gobierno y las empresas”.

Sabao confirmó que en Corrientes Capital y en el interior provincial “todos los servicios están completamente paralizados”. Reiteró que no circulan unidades de transporte urbano ni de corta y media distancia, ya que ningún chofer está prestando servicio.

De este modo, mientras el conflicto persista, miles de usuarios quedarán sin transporte.