El servicio Chaco-Corrientes está afectado por el paro nacional

Tras confirmarse la adhesión nacional de las delegaciones de Unión Tranviarios Automotor (UTA), este martes el servicio interprovincial Corrientes-Chaco se suspendió por 24 horas.

Por lo tanto, no circulará ninguna de las empresas que prestan servicios entre ambas provincias. La medida de fuerza inició a las 00 de este martes y se extenderá durante toda la jornada.

La medida fue tomada luego que fracasara la reunión entre el gremio y las cámaras empresarias en la Secretaría de Trabajo. Durante este martes el servicio de transporte de corta y mediana distancia fue suspendido como forma de protesta.

El sector de los trabajadores pedía elevar el salario básico de $1,2 millones a $1,7 millones, pero los empresarios argumentaron que no pueden ofrecer mejoras en los ingresos si no se actualizan los ingresos para cubrir la estructura de costos.