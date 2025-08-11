La sexta edición del Hanami Fest colmó la costanera de Corrientes

La costanera de Corrientes se convirtió este domingo en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, con la sexta edición del Hanami Fest y una nueva jornada de Ciudad de Diseño.

El intendente Eduardo Tassano destacó que “ambos eventos generan un circuito económico local que abre las puertas a turistas y visitantes de otros países” y ratificó que el municipio seguirá impulsando actividades culturales y productivas durante todo el año.

El Hanami Fest, organizado junto a la Asociación Japonesa de Corrientes, ofreció siete horas de espectáculos, danzas, música y muestras de la cultura nipona, celebrando simbólicamente la floración de los cerezos. “Es el recordatorio de una flor muy importante de Japón, igual que el lapacho para nosotros”, explicó Fernando Pereira Ogawa, presidente de la entidad.

En paralelo, en el espacio Terrazas del Paraná, 200 emprendedores participaron de Ciudad de Diseño, una feria que combina la exposición y venta de productos locales con música, arte y gastronomía. “La idea es seguir sumando al programa de incubación de emprendimientos, fusionándolo con cultura y espectáculos”, subrayó Thea Belaustegui, subsecretaria de Pymes y Emprendedores.

Tassano cerró la jornada destacando el rol de estas propuestas para consolidar a Corrientes como ciudad de eventos y destino turístico. “Esto es una muestra de lo que hay en Corrientes y de que se puede venir a disfrutar unos días o un fin de semana largo”, afirmó.