Movida solidaria

Corrientes: campaña de Rotary para donar sangre al Hospital Pedíatrico

El 14 de agosto clubes de Rotary convocan a la comunidad en el hospital Juan Pablo II, en el marco del Mes del Niño.

Por El Litoral

Martes, 12 de agosto de 2025 a las 12:47

En el marco del Mes del Niño, varios clubes de Rotary en Corrientes organizan una campaña de donación de sangre destinada al Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

La jornada solidaria se realizará el jueves 14 de agosto, de 8 a 14, en el Salón de Usos Múltiples del centro de salud, ubicado en avenida Artigas 1435 de la capital provincial.

La actividad es impulsada por Rotary Club Corrientes Costanera, Rotary Club Río Paraná, Rotary Club Corrientes y Rotary Club Satélite Ará Pyahú. El objetivo es  fortalecer las reservas del hospital pediátrico y garantizar la atención de pacientes pediátricos que requieren transfusiones.

Qué requisitos hay que cumplir para donar sangre

La convocatoria subraya que cada donación es una oportunidad para salvar vidas y brindar esperanza a niños y niñas que atraviesan tratamientos médicos complejos.

