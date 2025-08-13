Instalaron nuevas “casitas” para perros callejeros en el parque Mitre

El Parque Mitre de la ciudad de Corrientes sumó nuevos refugios para perros. Este miércoles, bajo la sombra de su emblemático árbol, colocaron tres casitas para los canes que viven en el lugar. Con techo a dos aguas, piso elevado y suficiente espacio para resguardarse del frío, los pequeños hogares fueron pensados para ofrecer un reparo seguro a los animales que, hasta ahora, dependían únicamente de la buena voluntad de los vecinos que los alimentan.

Jóvenes protagonistas de la solidaridad

Los estudiantes del colegio secundario del barrio Santa Rita, ganadores del concurso municipal Mitá – Jóvenes por el Medio, fueron protagonistas de la jornada. También se sumaron los alumnos del colegio Apipé, que recibieron una mención especial en el mismo certamen por su trabajo sobre bienestar animal.

De la preocupación a la acción

La idea surgió a raíz de la preocupación de quienes visitan diariamente el parque y notaron cómo las bajas temperaturas de los últimos días afectaban a los perros. “Ellos están siempre acá, son parte del paisaje y de nuestra rutina. Queríamos que tengan un lugarcito para dormir calentitos”, comentaron algunos de los presentes.

El proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto de la organización Marcando Huellas, la Coalición Cívica ARI y estudiantes de dos instituciones educativas locales, en un ejemplo de cómo la comunidad puede organizarse para dar respuestas concretas.

Entre los impulsores estuvo la concejal Sandra Olivera (Coalición Cívica ARI), quien acompañó la colocación y destacó la participación juvenil.

“Nos pareció importante que estos jóvenes, que ya venían trabajando y reflexionando sobre el cuidado de los animales, pudieran ser parte activa de esta acción concreta. Creemos que cada pequeño gesto construye comunidad, y esta fue una forma de transformar la sensibilidad en compromiso real”, señaló Olivera.

La colocación de las casitas busca mejorar la vida de los perros del parque. Un pequeño cambio que, para quienes participaron, es el inicio de una cadena de acciones en favor del respeto y la empatía hacia todos los seres vivos.