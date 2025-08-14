Agenda de fin de semana en Corrientes: peña, festivales y visitas guiadas gratis

La Municipalidad de Corrientes, a través de su agenda de desarrollo cultural, propone una amplia oferta de actividades gratuitas y abiertas a todo público para el fin de semana. La programación incluye festivales, ferias, música y recorridos guiados.
Ferias y paseos
La tradicional Feria de Artesanos y Emprendedores tendrá lugar el viernes, de 9 a 22 horas, en la Plaza Cabral. Durante el sábado y el domingo, en el mismo horario, la feria se trasladará a Costanera Sur y Las Heras, donde los vecinos y turistas podrán disfrutar de un paseo junto al río mientras descubren productos en cuero, madera, tejidos, floricultura y comidas típicas.
Música y festivales
-
Sábado:
-
A partir de las 17 h, en la Terraza de Coco (3 de abril y Costanera), se realizará una “Roda de Samba” con academias de baile y artistas invitados.
-
También a las 17 h, el Festival Lapacho se desarrollará en el Espacio Mariño (Santa Fe 847). El evento, de origen autogestivo y apoyado por el municipio, busca promover la cultura local y la vinculación entre artistas regionales, con la participación de Cecilia Pahl, German Kalber y Tajy. Habrá también talleres, charlas y una feria de autor.
-
Desde las 19 h, en el Parque Mitre, se llevará a cabo el Festival Anual “Somos Cerveceros”, con DJs, bandas en vivo, cerveza artesanal y un patio gastronómico.
-
-
Domingo:
-
A partir de las 17 h, la Peña Oficial de la Ciudad se presentará en la Rotonda de la Plaza España (Av. Pujol y Carlos Pellegrini), con la actuación de ballets y conjuntos de chamamé, como Raulito Alonzo, Los Auténticos del Chamamé y Los Criollos de Corrientes. También habrá una feria gastronómica y de emprendedores.
-
Visitas guiadas y aire libre
-
Sábado:
-
De 8.30 a 10.30 h, se realizarán visitas guiadas a la Reserva Natural Municipal “Santa Catalina”. Los interesados deben inscribirse previamente en ciudaddecorrientes.gov.ar/reservasantacatalina.
-
De 18 a 20 h, el circuito turístico "Descubrí Corrientes" recorrerá la plaza 25 de Mayo y sus alrededores. El punto de encuentro será el Monumento al General San Martín.
-
-
Domingo:
-
De 15.30 a 18 h, en el Parque Camba Cuá, se conmemorará el Día Mundial del Wushu con clases abiertas de Taijiquan y Kung Fu.
-
De 18 a 20 h, se realizará una visita guiada al Cementerio San Juan Bautista. Habrá un colectivo gratuito que saldrá desde la iglesia Catedral a las 17.30 h. Las inscripciones pueden realizarse en https://visitcorrientes.tur.ar/descubri/.
-