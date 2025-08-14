Agenda de fin de semana en Corrientes: peña, festivales y visitas guiadas gratis

La Municipalidad de Corrientes, a través de su agenda de desarrollo cultural, propone una amplia oferta de actividades gratuitas y abiertas a todo público para el fin de semana. La programación incluye festivales, ferias, música y recorridos guiados.

Ferias y paseos

La tradicional Feria de Artesanos y Emprendedores tendrá lugar el viernes, de 9 a 22 horas, en la Plaza Cabral. Durante el sábado y el domingo, en el mismo horario, la feria se trasladará a Costanera Sur y Las Heras, donde los vecinos y turistas podrán disfrutar de un paseo junto al río mientras descubren productos en cuero, madera, tejidos, floricultura y comidas típicas.

Música y festivales

Sábado : A partir de las 17 h, en la Terraza de Coco (3 de abril y Costanera), se realizará una “ Roda de Samba ” con academias de baile y artistas invitados. También a las 17 h, el Festival Lapacho se desarrollará en el Espacio Mariño (Santa Fe 847). El evento, de origen autogestivo y apoyado por el municipio, busca promover la cultura local y la vinculación entre artistas regionales, con la participación de Cecilia Pahl, German Kalber y Tajy. Habrá también talleres, charlas y una feria de autor. Desde las 19 h, en el Parque Mitre , se llevará a cabo el Festival Anual “Somos Cerveceros” , con DJs, bandas en vivo, cerveza artesanal y un patio gastronómico.

Domingo : A partir de las 17 h, la Peña Oficial de la Ciudad se presentará en la Rotonda de la Plaza España (Av. Pujol y Carlos Pellegrini), con la actuación de ballets y conjuntos de chamamé, como Raulito Alonzo , Los Auténticos del Chamamé y Los Criollos de Corrientes . También habrá una feria gastronómica y de emprendedores.



Visitas guiadas y aire libre