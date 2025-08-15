Más de 600 jóvenes participaron en los Juegos Correntinos 2025

Con la participación de más de 600 jóvenes provenientes de distintas localidades de Corrientes, la Secretaría de Deportes finalizó este jueves las fases clasificatorias provinciales de los Juegos Correntinos 2025.

Las disciplinas que se disputaron fueron hockey, rugby seven, bádminton, tenis, futsal masculino, beach vóley y beach handball.

Las actividades comenzaron el lunes con la llegada del primer contingente de atletas a la ciudad de Corrientes, y el martes se disputaron los primeros encuentros en bádminton, tenis, futsal masculino, beach vóley y beach handball. El segundo grupo, correspondiente a hockey y rugby seven, arribó el miércoles, y las competencias se desarrollaron el jueves en el predio del Club Aranduroga.

El secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, agradeció el acompañamiento del gobernador Gustavo Valdés y resaltó la importancia de este tipo de eventos para fomentar la práctica deportiva y la actividad física en jóvenes. “El apoyo del Gobierno provincial fue clave para garantizar la realización y el éxito de esta edición”, señaló.

Además, se destacó el trabajo logístico y técnico del personal de la Secretaría de Deportes, que se encargó de la organización, el alojamiento de las delegaciones y el desarrollo de los torneos, permitiendo que las jornadas se desarrollaran con normalidad y en un clima de compañerismo y competencia sana.