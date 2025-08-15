¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

paro universitario Festival del Mono Carayá Centro de Conservación Aguará
paro universitario Festival del Mono Carayá Centro de Conservación Aguará
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Más de 600 jóvenes participaron en los Juegos Correntinos 2025

Durante una semana de intensa actividad, se llevaron a cabo las competencias clasificatorias en siete disciplinas, con representantes de toda la provincia.

Por El Litoral

Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 08:23

Con la participación de más de 600 jóvenes provenientes de distintas localidades de Corrientes, la Secretaría de Deportes finalizó este jueves las fases clasificatorias provinciales de los Juegos Correntinos 2025.

 Las disciplinas que se disputaron fueron hockey, rugby seven, bádminton, tenis, futsal masculino, beach vóley y beach handball.

Las actividades comenzaron el lunes con la llegada del primer contingente de atletas a la ciudad de Corrientes, y el martes se disputaron los primeros encuentros en bádminton, tenis, futsal masculino, beach vóley y beach handball. El segundo grupo, correspondiente a hockey y rugby seven, arribó el miércoles, y las competencias se desarrollaron el jueves en el predio del Club Aranduroga.

El secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, agradeció el acompañamiento del gobernador Gustavo Valdés y resaltó la importancia de este tipo de eventos para fomentar la práctica deportiva y la actividad física en jóvenes. “El apoyo del Gobierno provincial fue clave para garantizar la realización y el éxito de esta edición”, señaló.

Además, se destacó el trabajo logístico y técnico del personal de la Secretaría de Deportes, que se encargó de la organización, el alojamiento de las delegaciones y el desarrollo de los torneos, permitiendo que las jornadas se desarrollaran con normalidad y en un clima de compañerismo y competencia sana.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD