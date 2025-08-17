Corrientes rindió homenaje al General San Martín en la Plaza 25 de Mayo

La ciudad de Corrientes conmemoró este domingo el legado del General José de San Martín con un acto oficial desarrollado en la Plaza 25 de Mayo, frente al monumento que lo recuerda. “Pocas culturas en el mundo tienen un padre de la patria como tenemos en Argentina y con tanta aceptación”, destacó el intendente Eduardo Tassano en la oportunidad.

La ceremonia se enmarcó en el 175° aniversario de su paso a la inmortalidad, y contó con la participación de funcionarios provinciales, municipales, representantes de las fuerzas armadas e instituciones escolares.

Durante la jornada, distintas autoridades destacaron la figura del Libertador de América y su vigencia como ejemplo de compromiso, unidad y patriotismo. Entre ellos, el viceintendente Emilio Lanari recordó a San Martín como “un hombre que nunca sacó su sable para luchar con sus hermanos”, mientras que el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, resaltó los valores de paz y unión nacional que dejó como legado.

El acto incluyó referencias a las gestas históricas del General, así como al heroísmo de Juan Bautista Cabral, quien le salvó la vida en combate.

Finalmente, se evocaron sus palabras tras la batalla de Cancha Rayada: “La patria existe, venceremos”, reafirmando la vigencia de su ejemplo en la construcción del futuro.