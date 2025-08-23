Corrientes: hallaron un caballo abandonado en la vía pública bajo la lluvia

Un caballo en grave estado de salud fue encontrado este sábado en la ciudad de Corrientes. El animal que estaba en el suelo en la intersección de las calles Cartagena y Saavedra, estaba desnutrido y sin fuerzas, presuntamente tras haber sido sometido a una explotación física prolongada.

La situación fue denunciada por integrantes del Movimiento Argentino de Protección Animal Corrientes (Mapac), quienes solicitaron la intervención de la Policía Rural y Ecológica.

Efectivos policiales, con el apoyo del cuerpo de Bomberos, trabajaron durante la tormenta para asistir al equino. Tras varios intentos y con maniobras cuidadosas, lograron que el animal se levantara, para luego ser trasladado al predio de Mapac. Allí recibirá atención veterinaria y cuidados especializados.

El caso volvió a poner en foco la problemática del maltrato animal en la provincia y la necesidad de concientización y respuestas institucionales frente a este tipo de situaciones