¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Incendio en Corrientes clases Banco de Corrientes
Incendio en Corrientes clases Banco de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Susto en Corrientes

Un auto estaba estacionado en un taller, se produjo una chispa y ardió en llamas

El hecho ocurrió esta tarde en la intersección de Sargento y Patagonia.

Por El Litoral

Martes, 26 de agosto de 2025 a las 19:18

La tranquilidad de la tarde se vio interrumpida por un fuerte incendio que sorprendió a vecinos y transeúntes en la ciudad de Corrientes. Pasadas las 17:28, un vehículo estacionado en un taller se prendió fuego en la intersección de las calles Sargento Cabral y Patagonia.

Daniel Bertorello, comandante de bomberos voluntarios de Corrientes, señaló a El Litoral: “El auto se encontraba dentro de un taller mecánico cuando, aparentemente por una chispa, comenzó a arder rápidamente”.

El fuego fue sofocado tras varios minutos de trabajo, aunque el vehículo terminó con serios daños materiales. Afortunadamente, no se registraron heridos.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD