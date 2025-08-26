Un auto estaba estacionado en un taller, se produjo una chispa y ardió en llamas

La tranquilidad de la tarde se vio interrumpida por un fuerte incendio que sorprendió a vecinos y transeúntes en la ciudad de Corrientes. Pasadas las 17:28, un vehículo estacionado en un taller se prendió fuego en la intersección de las calles Sargento Cabral y Patagonia.

Daniel Bertorello, comandante de bomberos voluntarios de Corrientes, señaló a El Litoral: “El auto se encontraba dentro de un taller mecánico cuando, aparentemente por una chispa, comenzó a arder rápidamente”.

El fuego fue sofocado tras varios minutos de trabajo, aunque el vehículo terminó con serios daños materiales. Afortunadamente, no se registraron heridos.