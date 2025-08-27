Adultos mayores y niños celebraron el cierre del Mes de las Infancias en Corrientes

En el marco del cierre del Mes de las Infancias, la Municipalidad llevó adelante una jornada de integración intergeneracional que reunió a adultos mayores de distintos barrios y a los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) N° 10 del barrio Serantes.

Durante el encuentro, los abuelos fueron protagonistas: se vistieron de payasos, presentaron coreografías, prepararon juegos y sorprendieron a los más pequeños con una colorida mesa de dulces. La iniciativa estuvo organizada por la Dirección General de Adultos Mayores, junto a la Dirección General de la Niñez.

“Lo más importante es la alegría de celebrar juntos”, destacó María Celina Thones, directora general de Adultos Mayores, quien remarcó el entusiasmo de los abuelos por participar: “Ellos nunca dudan en estar presentes, se prepararon con mucha energía y logramos un cierre que refleja la integración y el espíritu comunitario”.

Por su parte, Vanesa Romanív, directora general de la Niñez, resaltó la importancia del trabajo articulado: “Hoy acompañamos esta propuesta que une a los dos grupos más vulnerables: los niños y los adultos mayores. Es un intercambio donde todos aprenden mutuamente”.

La jornada incluyó música, bailes, juegos y presentaciones artísticas, a cargo de los grupos de coro y danzas de los adultos mayores, que lograron generar un espacio de encuentro lleno de emoción y esperanza.

“Cada vez que los niños y los adultos comparten, se genera un clima de alegría y unión. Es lo mejor que podemos hacer: aprender y crecer juntos”, concluyó Romanív.