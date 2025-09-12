Con más de 20 coros de distintos puntos del país, la ciudad de Corrientes será sede del III Encuentro Coral Nacional de Adultos Mayores “Purahéi Porá”, desarrollado con el apoyo de la Municipalidad de Corrientes. Desde este jueves y hasta el sábado, desde las 19 horas, el anfiteatro José Hernández es el escenario elegido para que estos artistas amateurs deleiten con su canto a quienes visiten el paseo público, con entrada libre y gratuita.

En el anfiteatro José Hernández, ubicado en avenida costanera General San Martín y Pago Largo, se desarrollará este encuentro que reúne a coros de diferentes puntos del país. Hasta el sábado, desde las 19, vecinos y turistas pueden disfrutar de encantadoras melodías que recorren repertorios de la música folklórica, del rock nacional, hebreo, entre otras.

El secretario de Cultura y Educación del municipio, José Sand, destacó que “más de 20 coros de distintos puntos del país nos vienen a visitar durante estos tres días que se van a vivir, para mostrar esta disciplina que fue creciendo poco a poco, hasta hoy encontrarse con un encuentro nacional, que además elige a Corrientes como destino turístico”.

Destacó también que en este encuentro de adultos mayores, “ellos transmiten sus experiencias, vivencias y pueden mostrar el trabajo que vienen realizando durante todo el año”.

Este espacio “también es un momento de contención para ellos, que realmente los vincula, los une y logran hacer viajes para poder darle un valor y un sentido a su vida a través, en este caso, de la música, con el coro”, resaltó el funcionario.

“Durante este viernes y sábado, a partir de las 19, los esperamos a todos los que quieran participar y encontrarse con este mundo que es muy especial, realmente muy emotivo con canto de primer nivel”, invitó Sand a la comunidad.

Por su parte, Irupé Gauna, en representación del coro organizador Yasí conjunto coral y del coro Playa Miramar, señaló que “este es un encuentro coral de adultos mayores regional y el primero del Mercosur”. Su compañero, Rodolfo Gauna, acotó que “lo que motivó todo esto es justamente que la gente comprenda que quienes ingresamos a la tercera edad, como dicen algunos, no estamos excluidos ni nada por el estilo, tenemos todavía muchas ganas de compartir, de cantar, de vivir esto que nos da el arte que es la música”.

A su vez destacó el acompañamiento de la Municipalidad de Corrientes “que junto a la Secretaría de Cultura siempre nos acompaña para montar este escenario que además nos convoca en un lugar tan hermoso”.

“Convocamos para que puedan, aquellos que están paseando por la costanera, acercarse con su mate y una silleta, y disfrutar de este espectáculo que realmente es de muy alto nivel”, concluyó Rodolfo.

Sara Matusevich, perteneciente al coro organizador y al de la colectividad israelita Scholem Aleijem destacó que este encuentro reúne a coros de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa y Corrientes.

“Durante estas tres jornadas además de chamamé y música folclórica, los vecinos van a escuchar temas del rock nacional, hay coros como el del Grupo Hebraica de Buenos Aires que van a cantar en hebreo y en ibis, música totalmente distinta, así que van a encontrar un hermoso abanico de melodías”, adelantó.