Tarjeteros reclaman falta de equipos, al menos 30 de ellos se quedan sin cobrar por día

La situación de los tarjeteros de Corrientes se agrava día a día. A la baja recaudación que denuncian desde hace semanas, se suma ahora un nuevo problema por la falta de equipos móviles para el cobro del estacionamiento medido, lo que deja a decenas de trabajadores sin poder realizar su labor cotidiana.

Según explicaron a El Litoral, de los 270 tarjeteros activos, al menos 30 no logran trabajar diariamente por la carencia de celulares habilitados para el sistema.

“Algunos compañeros van a las 6 de la mañana a firmar y quedan en una lista. Tienen que esperar a que otro tarjetero falte para que ese celular le den a ellos y puedan trabajar”, contaron en diálogo con este medio.

“Este problema ya viene hace un tiempo y cada vez sucede más, al menos 30 trabajadores pierden el día porque no tienen el equipo para trabajar”, advirtieron.

Pedido de aumento de estacionamiento medido

El conflicto llega en un contexto en el que los tarjeteros ya habían elevado un reclamo formal al Ejecutivo Municipal. El pasado viernes, los trabajadores presentaron una nota en la que exigieron un aumento del 100% en la tarifa de estacionamiento, argumentando que las actuales ganancias resultan insuficientes para sostener su economía diaria.

La Comuna recibió el pedido y lo mantiene en evaluación. De acuerdo con lo informado, la suba podría aplicarse entre fines de octubre y principios de noviembre, aunque aún no hay confirmación oficial.

Mientras tanto, los tarjeteros advierten que la combinación de tarifas desactualizadas y falta de equipos los deja en una situación crítica.

“No es solo que se gana poco, hay días en los que directamente no se trabaja porque no hay celulares disponibles. Eso significa irse a casa sin un peso”, agregaron.

Con un escenario cada vez más complejo, el sector espera una pronta respuesta de la Municipalidad para garantizar las condiciones que les permitan seguir desarrollando su tarea en las calles de la ciudad.