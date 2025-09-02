Los colectivos urbanos en Corrientes funcionan de 6 a 23: a qué se debe

El servicio de colectivos urbanos de las empresas Ersa y Transporte San Lorenzo en Corrientes prestan servicio en un nuevo horario reducido que comprende de las 6 a 23. La medida, que ya comenzó a aplicarse en algunas ramas desde el viernes pasado, genera preocupación entre los usuarios que dependen del transporte público durante la noche. Turismo Miramar seguirá funcionando hasta las 00,30.

Fuentes oficiales señalaron a El Litoral: “Van a circular de 6 a 23 Ersa y transporte San Lorenzo de ahora en más”. Por su parte, la empresa Miramar continuará operando con sus horarios habituales, lo que lleva algo de tranquilidad a los usuarios que utilizan esas líneas.

En paralelo, vecinos compartieron su malestar en grupos de WhatsApp por la reducción horaria. “Hola vecinos, hoy en la mañana (viernes) me informaron que ahora a partir de las 22:30 no salen colectivo de línea Ersa del puerto, o sea que el último llega al barrio a las 23,30 aproximadamente. Dicen que es decisión de la empresa para ahorro de combustible e incentivo forzoso de aumento del pasaje de colectivo hacia el municipio”, decía uno de los mensajes que se viralizó.

Incertidumbre de los usuarios

Según trascendió, la decisión fue empresarial y se aclaró que si bien las frecuencias se mantendrán, el recorte en la franja horaria impactará directamente en miles de pasajeros que suelen viajar después de la medianoche. Por el momento, no hay certezas sobre si la medida será temporal o se convertirá en definitiva.

La medida deja planteado un escenario complejo para trabajadores, estudiantes y usuarios que dependen del transporte público en horarios nocturnos, quienes deberán reorganizar su rutina mientras esperan definiciones oficiales.