Desvíos de colectivos en Corrientes por la procesión de la Virgen de la Merced

Como cada año, se celebra el Día de la Santa Patrona de la ciudad de Corrientes. Este miércoles a la tarde se realizará la procesión y por ese motivo, se implementarán cambios en el servicio de transporte urbano. Según informaron desde la Municipalidad, a partir de las 15,30 los vehículos tomarán La Rioja, Puerto, avenida Costanera, calle Chaco, Yrigoyen y luego retomarán su trayecto normal.

Antes de la celebración, las líneas de colectivos que circulan por la zona afectada deberán modificar sus recorridos habituales.

El comunicado

“Mañana (miércoles) a partir de las 15,30 habrá desvíos de colectivos por la procesión de la Virgen de la Merced. Las líneas de transporte urbano circularán de esta manera: La Rioja, Puerto, Av. Costanera, calle Chaco, Yrigoyen a recorrido habitual”, informaron en las redes sociales del Municipio.

Solicitan a los usuarios planificar con anticipación sus viajes y estar atentos a las señalizaciones, ya que la circulación podría presentar demoras mientras se desarrolle la manifestación religiosa. Además, recomendaron precaución a los automovilistas que circulen por la zona cercana al recorrido de la procesión.