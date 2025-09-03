Corrientes: vecinos reclamaron condiciones insalubres en el barrio San Ignacio

Vecinos del barrio San Ignacio de la ciudad de Corrientes, manifestaron su preocupación por las condiciones insalubres en las que se encuentra una de las arterias de la zona.

Se trata de la intersección entre la calle Pío X y Enrique Jasid, donde, según relataron, los problemas persisten desde hace más de dos años.

Una vecina de la zona dialogó con El Litoral y expresó su malestar: “Hace más de dos años que venimos reclamando una solución. Ya no solo es intransitable, sino insalubre”.

De acuerdo con su testimonio, la calle presenta acumulación de agua, barro y materia fecal, lo que genera complicaciones para circular y también para vivir salubremente en el lugar, afectando su calidad de vida.

Los reclamos incluyen solicitudes de mantenimiento vial, obras de desagüe y mejoras generales en la infraestructura.