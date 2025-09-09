Corrientes amaneció con intensa niebla y visibilidad reducida este martes

Corrientes amaneció con una intensa niebla en la mañana de este martes, lo que afectó la visibilidad en calles y ruta en distintos puntos de la ciudad.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 5 de la mañana se registró cielo cubierto con niebla, una temperatura de 13,9°C y una humedad del 99 %, condiciones que favorecen la formación de este fenómeno.

El SMN anticipó que durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse, con vientos del sudoeste a una velocidad de 8 km/h y una temperatura máxima estimada en 21°C.

Desde los organismos de tránsito y seguridad recomiendan circular con precaución, especialmente en zonas rurales o rutas donde la visibilidad puede ser aún más reducida.