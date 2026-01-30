Extienden los descuentos del Pago Anual Anticipado en Corrientes hasta el 10 de febrero

La Municipalidad de Corrientes decidió ampliar el plazo para que los contribuyentes capitalinos puedan adherir al Pago Anual Anticipado 2026. Según confirmó la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), la prórroga se extenderá hasta el próximo 10 de febrero, permitiendo a los ciudadanos obtener importantes reducciones en las tasas por servicios e impuestos municipales.

El esquema de beneficios premia especialmente a quienes cumplen con sus obligaciones de manera sostenida. Aquellos que se sumen a esta modalidad podrán acceder a un descuento de hasta el 38% en el impuesto automotor y del 23% en el impuesto inmobiliario.

Asimismo, para el caso de los cementerios, los vecinos categorizados como "destacados" y "buenos contribuyentes" alcanzarán una bonificación de hasta el 50%.

Sorteo de un 0km y modalidades de pago

Como incentivo adicional, la Municipalidad recordó que todos los vecinos que abonen sus impuestos dentro de la nueva fecha establecida y se encuentren al día con sus obligaciones, ingresarán automáticamente al sorteo de un auto 0 kilómetro, marca Fiat Mobi.

En cuanto a la logística de pago, se mantienen activas diversas plataformas digitales y puntos presenciales:

Gestión Online: a través del sitio web oficial de Acor , los usuarios pueden realizar la autoliquidación y abonar mediante Mercado Pago o la plataforma Wee (Telco).

Atención Presencial: en la sede central de avenida La Paz al 2400, en la Caja Municipal de Préstamos y en las distintas delegaciones habilitadas.

Facilidades de financiación

Para facilitar el cumplimiento, el municipio acordó una amplia gama de opciones con tarjetas de crédito:

Banco de Corrientes: Hasta 6 cuotas sin interés.

Tarjeta Naranja: Hasta 10 cuotas sin interés.

Visa y Mastercard (otros bancos): Hasta 3 cuotas sin interés.

Desde Acor recomendaron a los contribuyentes verificar su estado de deuda en la web para evitar perder los descuentos por saldos pendientes mínimos. Esta extensión del calendario impositivo apunta a sostener los niveles de recaudación mientras se ofrece un alivio directo al bolsillo de los correntinos en el inicio del año.