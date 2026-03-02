Retiran árboles con riesgo de caída en el parque Cambá Cuá y anuncian plan de reforestación

En el marco de un plan integral de mantenimiento del arbolado urbano, la Municipalidad de la ciudad de Corrientes intensificó las tareas de extracción de árboles en mal estado sanitario dentro del parque Cambá Cuá.

La medida responde a un relevamiento técnico que detectó ejemplares de gran porte con estructuras debilitadas, los cuales representaban un riesgo inminente de caída sobre los senderos y áreas de recreación.

El subsecretario de Espacios Públicos, Manuel Gómez Sierra, explicó que la intervención se centra en árboles "secos y ahuecados" que ya no tienen vitalidad.

“Estamos trabajando en un diagnóstico de los árboles secos en la ciudad que ya lo tenemos casi terminado”, precisó el funcionario, señalando que estas acciones buscan garantizar la seguridad de los vecinos que utilizan diariamente los espacios públicos.

Cronograma y reposición de especies

Las cuadrillas municipales permanecerán en el parque Cambá Cuá durante los próximos tres o cuatro días, debido a la complejidad que implica el retiro de ejemplares de grandes dimensiones. Una vez finalizada esta etapa, el operativo se trasladará al barrio Ferré.

Según detalló Gómez Sierra, el orden de las intervenciones se define mediante informes de inspectores que priorizan los puntos de mayor peligrosidad.

Ante la preocupación por la pérdida de masa arbórea, el municipio ratificó un compromiso ambiental: todos los ejemplares extraídos serán sustituidos. “Se repondrán a partir de los primeros días de abril, si acompaña la temperatura, ya que comienza la época de plantación”, aseguró el subsecretario.

Economía circular: del resto vegetal al "mulching"

Una de las novedades del operativo es el aprovechamiento integral de los residuos generados. La Municipalidad utiliza una máquina chipeadora para procesar las ramas y troncos extraídos, transformándolos en lo que se conoce como mulching orgánico (un acolchado de hojas y cortezas).

Este material tiene una doble función: por un lado, se coloca en la base de los árboles para mantener la humedad de la tierra y, por el otro, sirve como ornamentación natural en plazas y parques.

“Al mezclarse con la tierra se genera un compost que también puede ser utilizado para el embellecimiento del lugar”, destacó Gómez Sierra, resaltando la importancia de reciclar los restos vegetales para mejorar la salud del suelo urbano.