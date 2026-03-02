Almada logró el segundo puesto en Copa de España Junior

El ciclista goyano Nicolás Almada tuvo un gran debut en el 2026. Quedó segundo en Murcia donde se desarrolló la segunda de las carreras de la Copa de España júnior sobre carretera.

“La victoria se escapó por poco, pero el hambre creció por mucho”, publicó en sus redes sociales Almada.

Rostislav Novolodskii se impuso en el Memorial Juan Pujalte, mientras que el mejor equipo fue Picusa Academy con Almada como gran protagonista.

El recorrido tuvo 127 kilómetros. La carrera fue muy rápida desde el inicio, con distintos intentos de fuga de los que ninguno tuvo éxito. Con una primera hora en la que se rodó a más de 40 km/h y un terreno principalmente llano, la selección del pelotón se haría en el puerto final.

Cuando todo parecía encaminado a un sprint masivo, seis ciclistas lograban fugarse: Luis Cayuela, Alejandro Soto, ambos ciclistas de la Región de Murcia, Novolodskii, Almada, Iván Estévez y Diego Rodríguez. Su ventaja aumentaría hasta alcanzar el minuto, eliminando al grupo principal de toda oportunidad de victoria.

En el Sprint final se impuso Novolodskii a Almada, con Cayuela en el tercer lugar.

Picusa Academy, el equipo gallego, fue el mejor en la clasificación por equipos de la segunda prueba de la Copa de 2026.

Almada, uno de los corredores más destacados de esta formación la pasada campaña, debutó con una gran carrera y se apunta como protagonista en el certamen.

La Copa de España vivirá su tercer capítulo el próximo 12 de abril en Montemayor.