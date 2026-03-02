"La Unidad Emprendedora": requisitos y pasos para inscribirse en la nueva feria de Corrientes

El Gobierno de Corrientes, a través de la Dirección de Comercialización, anunció la creación de “La Unidad Emprendedora”. Este nuevo mercado físico estará estratégicamente ubicado por la calle Padre Borgatti, a pocos metros de la avenida 3 de Abril, en el entorno de la emblemática estructura de la ex Unidad Penal Nº 1.

La iniciativa, que se formalizará mediante un convenio de próxima difusión, permitirá que pequeños productores hortícolas, citrícolas y viveristas locales cuenten con un espacio de venta directa al público los días sábados y domingos, durante toda la jornada. El objetivo es eliminar la intermediación, permitiendo que el vecino acceda a productos frescos a precios más competitivos.

Fomento al empleo y soberanía alimentaria

Desde el Ministerio de Desarrollo Social destacaron que este tipo de ferias trasciende el beneficio económico inmediato. "Buscamos apoyar constantemente al sector de emprendimientos, ya que generan un impacto social y ambiental significativo: promueven el empleo local, fomentan la educación ambiental y contribuyen a la soberanía alimentaria", señalaron fuentes del organismo.

El proyecto se suma a la red de mercados itinerantes y puntos fijos que el Gobierno provincial viene sosteniendo en diferentes barrios, pero con la particularidad de integrarse a un polo que combina historia, turismo y recreación en la zona de la costanera correntina.

Inscripciones y requisitos

La convocatoria está dirigida específicamente a productores de la zona periurbana y la capital que se dediquen al cultivo de frutas, verduras y plantas ornamentales. La inscripción para participar de los puestos de venta es gratuita y se realiza de manera digital.

Los interesados deben comunicarse vía WhatsApp al número 3795 02-3632 para recibir el formulario de registro y las condiciones de participación. Se espera que la inauguración oficial de “La Unidad Emprendedora” ocurra en las próximas semanas, una vez concluidos los detalles logísticos del predio.