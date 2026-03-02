El Espacio Mariño desvinculó a un colaborador tras denuncias públicas por abuso sexual

El Espacio Mariño, uno de los epicentros de la actividad cultural independiente en la ciudad de Corrientes, se encuentra en el centro de la atención pública tras una drástica determinación institucional.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, las autoridades del establecimiento confirmaron la desvinculación inmediata de un colaborador luego de que circularan denuncias públicas que lo vinculan con presuntos casos de abuso sexual.

La medida fue adoptada bajo un criterio de "responsabilidad colectiva" y en sintonía con los protocolos internos que rigen en el espacio de la calle Santa Fe. Según explicaron desde la organización, la decisión responde a la gravedad de las conductas denunciadas, las cuales consideran incompatibles con los valores fundamentales que sustentan al centro cultural.

Protocolos y valores institucionales

En el escrito, el Espacio Mariño fue enfático al señalar que el proyecto nació con la convicción de que la cultura es inseparable del cuidado y el respeto. "Esta decisión fue tomada de manera colectiva y responsable siguiendo nuestros protocolos internos tras tomar conocimiento de conductas que no avalamos y que consideramos graves", expresaron.

La institución reafirmó su compromiso de construir un "ámbito seguro, amoroso y consciente" para todos los artistas, trabajadores y el público que asiste diariamente a sus talleres y funciones. En ese sentido, remarcaron que no se puede concebir el hecho artístico fuera de un entorno libre de violencias.

Acompañamiento a las víctimas

Más allá de la desvinculación administrativa, el comunicado puso especial énfasis en el apoyo a quienes se vieron afectados por estas situaciones de abuso. El equipo del Mariño manifestó su disposición para acompañar a las víctimas, subrayando la necesidad de resguardar su privacidad y respetar los procesos personales de cada una.

"Reiteramos nuestro compromiso de seguir construyendo un espacio que nos contenga y aloje", concluye el texto, que rápidamente generó repercusiones en el ámbito cultural correntino, donde diversos colectivos expresaron su respaldo a la medida y la necesidad de profundizar los espacios de escucha y contención ante denuncias de esta índole.