Debut con derrota para Córdoba

La presentación de Córdoba en la Liga Federal de básquetbol 2026 fue con una ajustada derrota. En su cancha, el equipo de la capital correntina perdió frente a Tokio 62 a 58 en un partido que correspondió a la Conferencia NEA y donde estuvo muchos minutos al frente del marcador.

En Córdoba sobresalieron Ricardo Marturet con 17 y Valentino Yordan con 16. mientras que en Tokio se destacaron Lisandro Gómez Quintero con 21 puntos y Leandro Tabbia con 19, mientras que

Desde el arranque, el juego se presentó equilibrado, aunque Tokio logró sostener una leve ventaja inicial. A menos de cuatro minutos para el cierre del primer cuarto, Córdoba logró adelantarse por primera vez (14-10). Aun así, el desarrollo fue dinámico y cambiante, con alternancias constantes en el marcador. Sobre el final, un triple de Valentino Yordan le permitió al local cerrar arriba por 21-20.

El segundo período comenzó con Córdoba fortalecido en lo anímico, lo que se reflejó en el marcador: amplió la diferencia (29-20) gracias a las conversiones de Juan Cruz Rinaldi, Valentino Yordan y Jerónimo Ramírez. No obstante, ambos equipos atravesaron pasajes de imprecisión y baja efectividad. Tokio tardó en anotar hasta que Leandro Tabbia rompió la sequía visitante y achicó distancias. Finalmente, el conjunto correntino se fue al descanso en ventaja por 33-29.

Ya en el tercer segmento, la brecha se redujo rápidamente y a falta de tres minutos era de apenas tres unidades (36-33). Córdoba intentaba contener la reacción rival, aunque le costaba sostener su ofensiva. Tokio encontró respuestas desde la línea de libres con Tabbia y se mantuvo al acecho. Sin embargo, el local volvió a cerrar el parcial al frente: 40-39.

En el último cuarto, la historia comenzó a inclinarse. Una ráfaga ofensiva de Santiago González y Lisandro Gómez Quintero permitió que Tokio retomara el liderazgo (43-40). Córdoba, lejos de rendirse, se mantuvo en juego y sostuvo la presión, manteniendo la diferencia mínima (48-46).

El Rojo recuperó momentáneamente el control con otro triple de Yordan (50-48), pero la reacción visitante no tardó en llegar: Augusto Duarte y Leandro Tabbia devolvieron la ventaja (52-50). En los minutos finales, el Oriental logró despegarse y a falta de dos minutos ya dominaba por ocho (58-50). Más allá del esfuerzo del dueño de casa, Tokio mostró firmeza en el cierre y terminó asegurando una victoria por 62-58 ante un rival que compitió de igual a igual hasta el final.

La próxima presentación de Córdoba será el lunes 9 en condición de local frente a CAPRI de Posadas. Mientras que Tokio, que ganó los dos partidos que disputó, recibirá el sábado 7 a Mitre también de la capital misionera.

Triunfo de San Lorenzo

San Lorenzo de Monte Caseros comenzó con un paso firme su transitar por la Conferencia NEA de la Liga Federal. En el CEF Nº 3 de Monte Caseros, San Lorenzo superó a Hindú Club de Resistencia 79 a 68 con la destacada labor de Leonardo Solís que anotó 20 puntos. Por su parte, Gonzalo Gerez sumó 19. El máximo anotador en el elenco chaqueño fue Santiago Barreto con 22.

Las próximas presentaciones de San Lorenzo serán en Chaco, en días consecutivos. El martes 10 visitará a Regatas Resistencia y el miércoles 11 hará lo propio con Don Bosco de Barranqueras.