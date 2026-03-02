Matías Muchutti se coronó campeón sudamericano de triatlón

El triatleta correntino Matías Muchutti se consagró campeón sudamericano de triatlón en la categoría Mayores A, distancia sprint, en el evento que se desarrolló en la provincia de Formosa.

El campeonato, organizado por la Federación Argentina de Triatlón y la Confederación Sudamericana de Triatlón, contó con la participación de atletas de todo el continente y formó parte de los eventos internacionales de la World Triathlon.

Muchutti tuvo una destacada actuación en la general, terminando entre los diez primeros del campeonato que se desarrolló en el Paseo Costanero Vuelta Fermoza.

Con este logro, el correntino sumó puntos importantes para el campeonato argentino de triatlón y se prepara para los próximos desafíos, que incluyen las copas argentinas de Corrientes y Posadas, y la final del campeonato argentino.

El triatleta agradece a la Secretaría de Deportes de Corrientes por su colaboración y apoyo.

Brasil, entre los varones, y Colombia, entre las mujeres, lograron los primeros puestos en la categoría Elite del Sudamericano en la capital formoseña. Estuvieron representantes de 11 países.



