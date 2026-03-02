Coudet acordó con River y se despidió del Alavés

Eduardo Coudet está a un paso de convertirse oficialmente en el nuevo entrenador de River Plate. El acuerdo contractual ya es total: firmará hasta diciembre de 2027 y sólo resta la resolución formal de su salida de Deportivo Alavés para que se concrete su arribo a Núñez como sucesor de Marcelo Gallardo.

Este lunes por la mañana, el "Chacho" se despidió del plantel español en el predio de Ibaia, donde fue homenajeado con el tradicional "paseíllo". Tras comunicarle a sus dirigidos que no continuará en el cargo, comenzó a preparar su viaje a la Argentina mientras se ultiman los detalles administrativos entre ambos clubes.

Luego de la derrota ante Levante, Christian Bragarnik confirmó los contactos con River. Durante el fin de semana se realizaron reuniones virtuales entre Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli, por el lado del Millonario, y Coudet junto a su representante, según la publicación de Crónica.

En esos encuentros se ratificaron las condiciones previamente dialogadas y el contrato quedó listo para la firma. El vínculo será hasta diciembre de 2027, marcando el inicio de una nueva etapa tras la salida de Gallardo.

Si bien todas las partes coinciden en que la designación no corre riesgos, resta acordar la desvinculación formal de Alavés. La salida se resolvería mediante un resarcimiento económico por la rescisión unilateral, que sería afrontado por River. En el club de Núñez aseguran que no será un obstáculo y que podría cerrarse en las próximas horas.

Mientras tanto, River visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza con Marcelo Escudero como entrenador interino. Tras ese encuentro, el plantel regresará a Buenos Aires y no se descarta que el próximo entrenamiento ya sea bajo las órdenes de Coudet.

El escenario más optimista indica que el nuevo DT podría asumir entre miércoles y jueves. Si se mantiene el paro dispuesto por AFA para el próximo fin de semana, el cuerpo técnico tendrá más tiempo para trabajar de cara al debut frente a Huracán, el jueves 12 de marzo en Parque Patricios.

En caso de levantarse la medida, el estreno podría adelantarse al domingo en el Monumental ante Atlético Tucumán.