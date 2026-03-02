Corrientes: Prefectura incautó más de 128 kilos de marihuana ocultos en un pinar de Ituzaingó

La Prefectura Naval Argentina logró decomisar un importante cargamento de marihuana que se encontraba acopiado en una zona boscosa en la localidad correntina de Ituzaingó.

El hallazgo de los 128 kilogramos de sustancia prensada se produjo tras tareas de inteligencia que alertaban sobre movimientos sospechosos en la costa del río Paraná.

El procedimiento tuvo lugar en el sector conocido como “Ex Puerto Fiplasto”, ubicado a la altura del kilómetro 1.232 de la Ruta Nacional Nº 12. En ese punto, el personal de la fuerza desplegó un patrullaje terrestre de rastrillaje que contó con el soporte fundamental de la división canina.

El olfato de "Rita" y el millonario hallazgo

Durante la inspección de un área de pinales próxima a la ribera, la perra “Rita”, especialmente entrenada para la detección de narcóticos, cambió su comportamiento al pasar frente a un montículo de hojas secas. Al remover la cobertura natural, los efectivos constataron que no se trataba de desechos forestales, sino de un centro de acopio transitorio.

En total, se extrajeron 13 bultos que contenían 52 paquetes rectangulares de marihuana prensada. Tras el pesaje oficial y la realización del narcotest, que arrojó resultado positivo para cannabis sativa, se confirmó que el valor de mercado de la mercadería asciende a más de 457 millones de pesos.

Investigación en curso

En la causa intervinieron la Fiscalía Federal Nº 1, a cargo de Jorge Peruchi Dalsanto, y la Unidad Fiscal de Corrientes. Ambos organismos judiciales dispusieron el secuestro preventivo de la droga y el inicio de las actuaciones para identificar a los responsables de la logística del cargamento.