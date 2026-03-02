Un joven murió tras el choque entre una moto y un auto que se dio a la fuga en Corrientes

Un joven de 20 años murió este lunes tras el choque entre un auto y una moto en la ciudad de Corrientes. El hecho tuvo lugar sobre la avenida Cuba, en el tramo comprendido entre las calles Sánchez de Bustamante y Groussac.

Por causas que aún son materia de peritaje para la División de Criminalística, colisionaron una motocicleta de alta cilindrada —marca Honda Twister—, en la que se desplazaba la víctima fatal, y un automóvil Fiat Palio.

La violencia del impacto provocó que el motociclista sufriera heridas de extrema gravedad que le ocasionaron la muerte de forma instantánea.

Localización del vehículo

Uno de los puntos clave del informe policial indica que, inmediatamente después del accidente, el automóvil involucrado se dio a la fuga. Tras las primeras tareas de búsqueda, los efectivos lograron localizar el Fiat Palio más adelante de donde se produjo el choque.

Sin embargo, al momento del hallazgo, el rodado se encontraba sin sus ocupantes, quienes lo habrían dejado abandonado. Las autoridades trabajan ahora para determinar quiénes viajaban en el vehículo al momento del siniestro.

Diligencias policiales

En el lugar de la colisión se llevaron a cabo todas las diligencias del caso para recolectar pruebas y testimonios. En tanto, las actuaciones administrativas y legales correspondientes continúan bajo la órbita de la Comisaría Décimo Tercera (13ª), que tiene jurisdicción en la zona del accidente.