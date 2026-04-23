Lanzan "La Unidad Emprendedora", un nuevo espacio de ventas en el predio de la ex cárcel

El Gobierno de Corrientes continúa expandiendo los canales de comercialización para el sector productivo local. Este sábado y domingo, de 8 a 18, debutará la propuesta denominada “La Unidad Emprendedora”.

El evento tendrá lugar en el predio de La Unidad (ex unidad penal), espacio que se perfila como un nuevo polo de desarrollo económico y social para la Capital.

La iniciativa, coordinada por la Dirección de Comercialización dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, tiene como objetivo brindar un espacio estable donde los vecinos puedan acceder a productos frescos directamente de sus productores, eliminando intermediarios y garantizando costos competitivos.

Gastronomía y flores en el centro de la escena

Para esta primera etapa, la feria contará con la participación de más de 12 emprendedores locales. La oferta estará centrada en dos grandes rubros con fuerte identidad regional:

Gastronomía: elaboraciones frescas y platos típicos de la región.

Floricultura: un amplio abanico de plantas y flores cultivadas por productores correntinos.

“Es una oportunidad fundamental para cada uno de los emprendedores”, sostuvo Débora Galarza, directora de Comercialización. La funcionaria destacó que la prioridad es que los correntinos encuentren "productos de calidad a precios accesibles", fomentando el consumo de lo producido en territorio provincial.

Continuidad y red de mercados

Desde el Ministerio precisaron que este nuevo espacio no será un evento aislado, sino que se extenderá durante cada fin de semana y feriado del mes. De esta manera, "La Unidad Emprendedora" se suma a la red de mercados itinerantes y puntos fijos que la gestión provincial sostiene en diversos barrios capitalinos para potenciar el autoempleo y el crecimiento personal de los emprendedores.

Con esta apertura, el predio de La Unidad suma una nueva función social, transformándose en un punto de encuentro para la producción local y el fortalecimiento de la economía popular en la ciudad.