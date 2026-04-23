Milei dijo que acompañará a Manuel Adorni en el Congreso

Javier Milei confirmó este jueves que acompañará a Manuel Adorni el día que el jefe de Gabinete dé su informe de gestión en el Congreso. El Presidente, además, habló de la situación judicial del exvocero, investigado por sus viajes y departamentos. "Dará las respuestas que correspondan", lo apoyó ante de que vaya al parlamento el próximo miércoles.

"Sí, claro, voy a ir", dijo Milei ante la pregunta de si asistirá al informe de Adorni en el Congreso. "No tenga duda, voy a ir a la exposición de Manuel. Sí, obvio", remarcó.

"Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete", siguió el Presidente, a quien le consultaron sobre las posibles preguntas que le formulen a Adorni sobre las causas judiciales que afronta. "Manuel dará las respuestas que correspondan. Está trabajando la Justicia, tranquila, y se van cumpliendo todos los pasos. Nosotros estamos muy tranquilos", añadió.

Dólares

El fiscal federal Gerardo Pollicita continúa incorporando información sobre los 17 viajes al exterior que realizó Manuel Adorni junto a su familia. Como contó Clarín en su momento, el jefe de Gabinete viajó a Aruba y solo por los pasajes aéreos pagó US$ 5.800 en efectivo. Ahora se suma que para ese viaje destinó también en efectivo US$ 8.900 para pagar el hotel. En paralelo, el fiscal puso la lupa en otros viaje de Adorni a Punta Cana, Río de Janeiro y Cancún, entre otros destinos.

Los viajes de Manuel Adorni son objeto central de la investigación patrimonial que inició tras la denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. La sospecha es que no podría explicar su ritmo de gastos con los ingresos declarados como funcionario público. En la causa se suma la compra de propiedades en el country Indio Cuá y el departamento de la calle Miró.

El fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la investigación, quiere saber cuántos viajes hizo y cuánto gastó. Entre las nuevas medidas, el fiscal citó como testigo al representante legal de la firma Optar que abonó los pasajes de Adorni. Se deberá presentar el lunes 4 de mayo a las 9 de la mañana.

El fiscal cuenta con un documento oficial de la Dirección de Migraciones que describe 17 viajes efectuados por Adorni y su familia desde el año 2022 a la fecha.

A los datos de LATAM sobre los aéreos a Aruba por 1.450 dólares cada uno, se sumó otra información: se abonaron 8.874 dólares por la hotelería y el pago “se hizo en efectivo”, confirmó una fuente judicial.