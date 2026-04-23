Con drones y rastrillajes recuperaron 11 vacunos sustraídos en Ituzaingó

Mediante un operativo que incluyó el uso de drones y rastrillajes por tierra, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó logró recuperar este jueves, un total de 11 animales bovinos que habían sido denunciados como robados.

La hacienda fue localizada luego de largas jornadas de intensas tareas investigativas en un predio de la empresa Rosamonte, después de haber desaparecido de un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Nacional N° 12, en el paraje San Borgita.



La intervención policial se inició a raíz de una denuncia radicada el pasado 21 de abril, cuando se reportó el faltante de diez terneros de siete meses identificados con la marca “ML”.

Bajo la supervisión de la Policía Rural y con intervención del fiscal Eugenio Balbastro, se desplegó un dispositivo de búsqueda que abarcó potreros, montes y sectores cercanos al arroyo Itaembé, combinando recorridas a caballo con relevamientos aéreos para cubrir zonas de difícil acceso.

Tras dos días de resultados negativos, el despliegue final permitió el hallazgo de la totalidad de los animales: los diez terneros buscados y una vaca adulta, todos con sus marcas de identificación correspondientes.Si bien la recuperación de los bovinos representa un avance clave en la causa, la investigación permanece abierta para identificar a los responsables del hecho.