Andrés Jaime confía en que Regatas crecerá en los playoffs

Con la clasificación directa a los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26, Regatas Corrientes tendrá unos días para ajustar detalles, conocer rival y poner en marcha la parte más lida de la temporada.

“La verdad que el momento que estamos pasando es muy bueno, con la llegada de Leandro (Ramella) el equipo respondió con la idea de juego que propuso”, sostuvo el base Andrés Jaime al comentar el presente de Regatas que ganó los siete partidos que disputó desde la llegada del DT.

“Sin embargo, creo que en toda la Fase Regular hemos demostrado y tuvimos buenos momentos, llegamos a estar primeros, pero después atravesamos un momento muy malo que por suerte se pudo revertir a tiempo”, agregó.

“En el momento negativo, todos entendimos que teníamos que dar un plus, creo que fue la clave para salir del mal momento y empezar a hacer cosas por el equipo, ayudando al compañero y no negociar la intensidad en ningún minuto y eso nos posiciona hoy en este momento que tenemos”, sostuvo el base santafesino de 26 años.

“Se notó un crecimiento y lo mejor, a mi manera de verlo, es que todavía tenemos margen de mejora, entonces tenemos un techo muy alto y a eso vamos a apuntar estas semanas de trabajo para poner lo mejor de cada uno a disposición del equipo”, sentenció.

El Remero deberá esperar los cruces de reclasificación para conocer a su rival de cuartos, ahora tendrá tiempo de recuperación y de preparación para lo que viene.

“El cruce de cuartos sin dudas que va a ser muy difícil. La Liga. al estar tan pareja, dejó cruces de reclasificación que van a ser prácticamente como semifinales. Entonces primero tenemos que prepararnos nosotros y una vez que sepamos el rival trabajar en base a eso, pero principalmente concentrarnos en encontrar la mejor versión, seguir puliendo detalles que nos hagan un mejor equipo”.

En su cuarta temporada con la casada de Regatas, Jaime ha redondeado buenos números: 9,6 puntos, 3,9 rebotes, 2,9 asistencias en 24,4 minutos de promedio. “Personalmente estoy disfrutando la temporada, pase por distintos momentos y roles, siempre intentando darle lo mejor al equipo, creo que en menor o mayor medida lo hice muy bien”.

“Estoy contento con la Fase Regular que tuve, seguramente sea la mejor que tuve en estos cuatro años en el club así que eso me pone contento, pero hay que redoblar la apuesta para los playoffs que es la parte más importante del año”, recalcó.

“Creo que en todos los años que estuve, el equipo siempre en esta instancia dio un salto, por lo que esta temporada no tiene que ser la excepción y tenemos que crecer todos para llegar lo más lejos posible”, cerró.

Luego de unos días de descanso, el último partido lo jugó el pasado domingo 19, el plantel de Regatas volverá a los entrenamientos este sábado.

