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Infraestructura urbana

Detectaron 35 baches en una avenida en Corrientes y ahora avanzan con su reparación

Los trabajos se concentran en el tramo entre Maipú y Chacabuco, donde equipos municipales intervienen ambas manos de circulación para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

Por El Litoral

Jueves, 23 de abril de 2026 a las 18:21
Municipalidad de Corrientes

Se detectaron un total de 35 baches sobre la avenida Las Heras en la ciudad de Corrientes. Los socavamientos serán reparados en un tramo clave para la circulación urbana por la municipalidad. Las tareas se desarrollan entre las avenidas Maipú y Chacabuco, abarcando ambas manos y priorizando una de las arterias más transitadas de la ciudad.

La intervención forma parte de un esquema de mejoras con el objetivo de optimizar la infraestructura vial y dar respuesta a los reclamos vecinales. Según se informó, los trabajos incluyen el corte y aserrado del pavimento para delimitar las zonas dañadas, la remoción del material deteriorado y el picado hasta alcanzar la profundidad necesaria.

Luego, se realiza el relleno con hormigón de secado rápido, una técnica que permite mayor durabilidad y una pronta habilitación al tránsito.

¿Cómo se desarrollan los trabajos?

El cronograma se ejecuta por etapas, primero se acondicionan los baches durante los primeros días de la semana, luego se avanza con el hormigonado hacia el fin de semana y finalmente se procede a la limpieza y reapertura de la calzada. De esta manera, se busca reducir al mínimo las complicaciones para conductores y vecinos.

Desde el Municipio indicaron que estos trabajos se complementan con relevamientos permanentes y la atención de reclamos a través del sistema de atención ciudadana, lo que permite identificar rápidamente nuevas zonas a intervenir.

Mientras se desarrollan las tareas, se solicita a los conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el área para evitar inconvenientes.

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