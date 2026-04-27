Corrientes: demoraron a dos hombres por arrojar residuos en un descampado

La Policía de Corrientes informó este lunes que demoraron a dos hombres que fueron sorprendido arrojando residuos en un terreno descampado de la capital correntina.

El hecho se registró sobre calle Teniente C.A. Benítez, donde los efectivos detectaron a ocupantes de una camioneta Toyota Hilux, quienes intentaron retirarse al advertir la presencia policial.

Durante la inspección, se constató que en la caja del rodado transportaban residuos que no habían alcanzado a arrojar.

Ante la situación, se dio intervención a las autoridades correspondientes y, con colaboración de la jurisdicción, se procedió a la demora de ambos hombres y al secuestro preventivo de la camioneta.

Los involucrados fueron trasladados a la Comisaría Novena de Capital, donde continúan las actuaciones de rigor para determinar responsabilidades.