¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Barrios de Pie Lotería Correntina
Policía de Corrientes Barrios de Pie Lotería Correntina
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Capital

Corrientes: demoraron a dos hombres por arrojar residuos en un descampado

El hecho se registró en horas de la tarde domingo en la capital correntina. 

Por El Litoral

Lunes, 27 de abril de 2026 a las 11:13

La Policía de Corrientes informó este lunes que demoraron a dos hombres que fueron sorprendido arrojando residuos en un terreno descampado de la capital correntina. 

El hecho se registró sobre calle Teniente C.A. Benítez, donde los efectivos detectaron a ocupantes de una camioneta Toyota Hilux, quienes intentaron retirarse al advertir la presencia policial.

Durante la inspección, se constató que en la caja del rodado transportaban residuos que no habían alcanzado a arrojar.

Ante la situación, se dio intervención a las autoridades correspondientes y, con colaboración de la jurisdicción, se procedió a la demora de ambos hombres y al secuestro preventivo de la camioneta.

Los involucrados fueron trasladados a la Comisaría Novena de Capital, donde continúan las actuaciones de rigor para determinar responsabilidades.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD