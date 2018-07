Testimonio de la médica que atendió a la mujer que murió por complicaciones por un aborto

La profesional afirmó que la joven, madre de dos niños, uno de diez y otro de 6 años, llegó en grave estado y “tenía sólo un litro de sangre, estaba muy mal, tuvimos que derivarla inmediatamente”. “Llevaba siete días de sangrado, estaba muy descompensada, no tenía ni un litro de sangre, era un papel", aseguró en declaraciones a Radio Dos

La directora del nosocomio de Perugorría indicó además que le preguntó la paciente por qué no vino antes a la consulta: "Me respondió que no vino porque una amiga le dijo que haga reposo en su casa que ya se le iba a pasar”. Detalló que la joven que perdió la vida ingresó al hospital de Perugorría “en muy mal estado general, descompensada hemodinámicamente”.

Según el relato de la médica, la joven "estaba embarazada y aparentemente había perdido su bebé". "No podría decir si fue un aborto espontáneo no inducido, porque la compensamos, le dimos los primeros auxilios e inmediatamente la derivamos mal hospital de Goya”, explicó.

Por otra parte mencionó que la paciente fue trasladada en ambulancia y que a su pareja tuvo que obligarlo a que la acompañe, porque "no quería hacerlo".

Finalmente, afirmó que en el hospital tienen todos los medios anticonceptivos para que "las chicas se cuiden, pero es difícil". "Me duele en el alma porque podíamos haber hecho algo más si venía a tiempo", finalizó su relato al medio radial profundamente conmovida.