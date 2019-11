Condenan por abuso sexual a un fiscal que investigaba violaciones

El fiscal general Julio César Castro fue condenado ayer a seis años y medio de prisión por abuso con acceso carnal en contexto de violencia de género contra su ex pareja.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal la pena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal N°8 coincide con la que el 6 de este mes había solicitado la fiscal María Luz Castany al considerar acreditada la responsabilidad de Castro en los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades en concurso real con lesiones leves, en perjuicio de su ex pareja.

La representante del Ministerio Público Fiscal hizo su alegato en compañía de Florencia Díaz, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem).

Castro fue denunciado en 2017 por su ex pareja por una serie de episodios violentos que comenzaron en octubre de 2016, cuando abusó sexualmente de ella, y continuaron en noviembre de ese año, cuando le provocó lesiones.