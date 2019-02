Se postergó el inicio del juicio a CFK por causas de corrupción durante su Presidencia

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 decidió postergar el inicio a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por problemas de salud de uno de los jueces que integran el tribunal. Jorge Tassara mañana será operado para colocarle un triple by pass.

La causa, en la que también están procesados el empresario Lázaro Báez y varios ex funcionarios kirchneristas, investiga irregularidades en la obra pública. La ex presidenta está acusada de ser jefa de la asociación ilícita que direccionó 52 contratos viales a favor del empresario K por $ 46.000 millones.

La semana pasada, el Tribunal había rechazado por unanimidad los pedidos formulados por Cristina Kirchner con los que buscaba retrasar el inicio del juicio. La ex Presidenta había requerido la suspensión de esta etapa por no concluirse la instrucción preliminar (ya que aún no finalizó una pericia pedida por ella) y que el expediente quedara radicado en Santa Cruz.

Fuente: La Nación y Clarín.