Curne recuperó el título del Regional

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

El Club Universitario de Rugby del Nordeste (Curne) hizo pesar su experiencia y jerarquía para superar a Aguará por 24 a 15 en la final del Torneo Regional NEA 2019 de rugby. El encuentro que se jugó ayer en cancha de Aranduroga, con un excelente marco de público, tuvo un primer tiempo trabado, equilibrado y muy táctico; por lo tanto, el marcador solamente se movió con un penal. Claro que en el complemento, los universitarios tomaron el protagonismo para encaminarse al triunfo y al título.

Para Curne significó recuperar el trono del certamen (el año pasado lo perdió frente a Taragüy) y afirmarse como dominador en la competencia en los últimos ocho años, a lo largo de los cuales siempre estuvo presente en las finales logrando cinco consagraciones.

El sorprendente Aguará (en semifinales eliminó a Taragüy) aguantó los primeros 40 minutos, incluso, por momentos le sacó la pelota al rival, aunque no tuvo espacios suficientes para atacar con profundidad.

En tanto, Curne decidió no arriesgar más de la cuenta. Se sintió cómodo en la lucha de delanteros y con la presión bien arriba sobre el apertura Sebastián Ríos, obligándolo a usar constantemente el pie sin poder abrir la pelota hacia sus veloces punteros.

El partido se desarrolló en la mitad de la cancha, lejos de las zonas de anotaciones. La primera jugada de riesgo se dio a los 30 minutos cuando Camilo Schanton pudo romper la defensa por el centro del campo a pura potencia y adelantó a su equipo.

Esa acción derivó en una infracción formoseña que Marco Piñeiro sancionó con penal y Genaro Carrió, frente a la H, transformó en tres puntos.

Curne lastimó al minuto de juego del segundo tiempo. Después de un scrum, abrió rápidamente la pelota hacia la punta izquierda donde Yasir Burlli logró desnivelar para llegar al try que posteriormente fue convertido por Carrió.

Con el marcador adverso (10-0), Aguará intentó adelantarse, atacar desde diferentes lugares, pero se desordenó y allí apareció la contundencia chaqueña.

Ríos descontó con un penal. Sergio Espínola buscó avanzar desde su propia zona de 22. Sin embargo, fue bien controlado por la defensa de Curne que sacó un letal contragolpe que finalizó con Rodrigo Vera zambulléndose en el ingoal y con Carrió sumando otra conversión.

Aguará tuvo su premio a la insistencia (llegó al try a través de Ariel Sandoval), pero casi de forma inmediata Vera volvió a visitar el ingoal formoseño y Carrió sumó otros dos puntos. Esa situación actuó como un golpe anímico para definir el pleito

En la última acción del juego, Sandoval apoyó su segundo try de la tarde para decorar el resultado y permitir el reconocimiento del numeroso público que llegó desde Formosa.

Curne fue de menor a mayor en el certamen y terminó siendo un justo campeón y ahora apunta a cumplir una buena campaña en el Torneo del Interior B que dará inicio el 10 de agosto.