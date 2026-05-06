Capturaron a un hombre en Corrientes con pedido de detención federal

En la mañana de este miércoles, efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (D.I.C.) procedieron a la demora de un hombre identificado como Jorge Antonio Barrios, quien era buscado por la justicia federal.



El procedimiento se llevó a cabo en una cortada situada entre las calles Gregorio Pomar y Don Justino, mientras el personal policial realizaba tareas investigativas relacionadas con otro hecho delictivo.



Al momento de la identificación, los agentes consultaron el sistema de antecedentes penales, el cual arrojó que Barrios contaba con un pedido de captura activo emitido por el Juzgado Federal.



Ante esta situación, el ciudadano, mayor de edad, fue trasladado de inmediato a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales.