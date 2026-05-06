Bullrich le reclamó a Adorni que presente su declaración jurada

La senadora de La libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich le pidió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente la declaración jurada de sus bienes para frenar el escándalo que lo tiene como protagonista por su crecimiento patrimonial. "Tiene que ser de inmediato, es estirar algo que no tiene sentido", dijo.

"Esto es importante para él, para el Presidente, que esto se aclare lo antes posible. Y él, en sus manos, tiene la herramienta para que esto se aclare lo antes posible", expresó en declaraciones a A24.

La exministra de Seguridad basó su pedido en las declaraciones que el exvocero hizo durante su presentación en el Congreso, donde "dijo algo contundente, que es que tiene una explicación para sus gastos".

"En este momento, la contundencia de los datos que tiene que dar Adorni y la rapidez son dos elementos fundamentales. Si no hay contundencia y no hay rapidez, nosotros sufrimos, el proyecto sufre, el país sufre. El país está metido en una conversación que no es la más importante", agregó.

(Con información de Clarín)